İran'dan saldırı açıklaması: İHA'lar çocukların oynadığı drona benziyordu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail dün İsfahan Havalimanı ve İran Ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne İHA'larla gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin New York'ta ABD merkezli NBC News kanalına röportaj verdi.

İran'ın bölgede savaş ve gerginlik istemediğini belirten Bakan Abdullahiyan, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik saldırısının sadece 1 Nisan'daki konsolosluk saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı. Abdullahiyan, "Operasyonun ardından ABD'ye mesaj göndererek İsrail'e yönelik saldırıyı devam ettirme niyetimizin olmadığını bildirdik. Elbette ABD'yi İsrail'i kontrol altında tutması ve savaşı bölgeye yaymaması konusunda uyardık. Çünkü bu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu'nun kendi varlığını devam ettirmek adına izlediği bir yol." ifadelerini kullandı.

"Önceki saldırıdan daha yıkıcı ve güçlü bir karşılık veririz"

İran'ın İsrail'e yeniden bir karşılık verip vermeyeceği konusuna değinen Abdullahiyan, "İsrail, İran'a karşı yeni bir macera arayışına girerse önceki saldırıdan daha yıkıcı ve güçlü bir karşılık veririz" dedi. Abdullahiyan İsrail'e yönelik 13 Nisan'daki "Gerçek Vaat" Operasyonunun sınırlı ve orantılı gerçekleştirildiğini, İsrail'e ait sadece 2 askeri üssün hedef alındığı ve bu üslerin Şam'da İran konsolosluğuna yönelik saldırıda kullanıldığını söyledi.

"Dronlar ile İsrail arasında bir bağlantı olduğu netleşmiş değil"

Abdullahiyan, "İsrail yeni bir maceraya atılmazsa biz de bir şey yapmayız. Elbette dün gece ABD basını Siyonist rejimin İsfahan'da bir hava üssünü hedef aldığı şekline haberler yayınladı. Hayır bu bir saldırı değildi, büyük ihtimalle İsfahan içinden havalanan ve görüntü alarak casusluk yapmaya çalışan bazı mini dronların hava savunma sistemimiz tarafından düşürülmesiydi. Bizim için söz konusu dronlar ile Siyonist İsrail rejimi arasında bir bağlantı olduğu netleşmiş değil. Elbette İsrail rejimi bize karşı bir maceraya atılmak isterse ona daha sert ve yıkıcı bir cevap veririz." ifadelerini kullandı.

İsfahan'daki saldırı

Abdullahiyan, "Dün gece İsfahan'da yaşananlar sadece 2 veya 3 adet mini dronun sınırlı bir alanda havalanması ve hızlı bir şekilde hava savunma sistemi tarafından imha edilmesidir. Gerçekleştirilen bu eylemin sorumluluğunu ise hiç kimse üstlenmedi. İsrail'in bu eylemi gerçekleştiği yönünde ortaya atılan iddiaları inceliyoruz. Medyanın ve bizim elimizde konuya ilişkin var olan bilgiler ve iddialar kesin ve net değil. Siyonist İsrail rejimi bir algı oluşturmaya çalışıyor olabilir. Eğer İsrail rejimi benim ülkemi hedef alacak bir eylemde bulunur ve bu bizim için kesin bilgi olursa İsrail'e onu pişman edecek ağır karşılık vermeye hazırız" şeklinde konuştu. Abdullahiyan İsfahan'da askeri hava üssüne yönelik bir saldırının gerçekleştirilmediği vurgulayarak, "Dün gece İsfahan'da yaşananlar bir saldırı değildi. Kullanılan İHA'lar ülkemizde çocukların oynadığı 2 veya 3 oyuncak mini drona benziyordu. Bu eylemin İran'a başka bir ülke tarafından önceden bildirilmesini gerektirecek bir önemi de yoktur." dedi.