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İran’dan Suriye açıklaması! Hamaney: Esad'ın devrilmesinde komşu bir ülkenin rolü var

İran'ın dini lideri Hamaney Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esad'in devrilmesinde komşu bir ülkenin rolünün olduğunu dikkat çeken Hameney, ülke ismi vermedi. Hamaney, Suriye’de olanların ABD ve İsrail’in ortak planı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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İran’dan Suriye açıklaması! Hamaney: Esad'ın devrilmesinde komşu bir ülkenin rolü var
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den Suriye ile ilgili değerlendirme geldi. İran televizyonları tarafından da canlı yayınlanmayan konuşmasında Hamaney, Esad'ın devrilmesinde komşu bir ülkenin rolü olduğunu öne sürdü. Ancak Hamaney, ülke ismi vermedi.

"ABD ve İsrail’in ortak planı"

İran basınının aktardığına göre İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Suriye'de yaşananların ABD ve İsrail’in ortak planının sonucu olduğunu söyledi.

"Komşu bı̇r ülkenin rolü var"

Hamaney, Suriye’de Esad'ın devrilmesinde komşu bı̇r ülkenin rolü olduğunu öne sürdü. Ancak Hamaney, ülke ismi vermedi.

"Şüpheye yer bırakmayan emareler var"

Hamaney, komşu bir ülkenin yaşanan gelişmelerde gözle görülür bir rol oynadığına vurgu yaptı; ancak, başlıca 'komplocular ve stratejistlerin' ABD ve İsrail'de olduğunu savundu.

Hamaney, "Evet, Suriye'ye komşu bir devlet açıkça bu meselede bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Herkes bunu görebiliyor. Ancak, ana komplocu, ana planlayıcı, kumanda merkezi Amerika'da ve Siyonist rejimde bulunuyor" ifadelerini kullandı. Hamaney, "Bu muhakeme hakkında şüpheye yer bırakmayan emareler var" diye konuştu. 

Dini lider, "Baskı uygulandığında, suçlar işlendiğinde direniş daha güçlü hale geliyor" diye ekledi. 

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