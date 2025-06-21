İranlı nükleer bilimci evinde öldürüldü
İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai'nin evinde uğradığı saldırıda eşiyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.
Mehr Haber Ajansına göre, İran’ın nükleer sanayisine önemli katkılarda bulunduğu belirtilen Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile İsrail'in geçen hafta düzenlediği saldırılarda evinde öldürüldü.
Haberde saldırının ne zaman ve nasıl düzenlendiğine ilişkin detay verilmedi.
Nükleer Mühendislik dalında 2007 yılında doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar İran'ın nükleer sanayi alanında çalışmalar yapmıştı.