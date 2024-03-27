İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 7 ölü
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
AA
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İsrail ordusunun Lübnan'a hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Lübnan'daki Sivil Savunma Teşkilatı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyinde bulunan El-Habbariye beldesindeki Cemaat el-İslami'ye bağlı Lübnan Ambulans Cemiyeti Merkezi'ne hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, saldırıda acil yardım ekibinden 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.