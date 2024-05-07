İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 789'a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dair güncel verileri paylaştı. Buna göre son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ne 6 saldırı düzenlenirken, 54 kişi yaşamını yitirdi ve 96 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 34 bin 789'a, yaralı sayısının ise 78 bin 204'e yükseldiği aktarıldı.