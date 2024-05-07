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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 789'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm alanlara yayılarak devam ederken, bölgedeki can kayıpları da artmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde Gazze'de 54 Filistinli hayatını kaybederken, 214 gündeki toplam can kaybı 34 bin 789'a yükseldi.

Haber Merkezi
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 789'a yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dair güncel verileri paylaştı. Buna göre son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ne 6 saldırı düzenlenirken, 54 kişi yaşamını yitirdi ve 96 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 34 bin 789'a, yaralı sayısının ise 78 bin 204'e yükseldiği aktarıldı.

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