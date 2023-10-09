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Netanyahu'dan Hamas'a yanıt açıklaması: Orta Doğu’yu değiştirecek

Filistin ile yaşanan çatışma hakkında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail’in Hamas saldırılarına verdiği yanıt Orta Doğu’yu değiştirecek." dedi.

Haber Merkezi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Hamas arasındaki çatışma hakkında açıklama yaptı.

Netanyahu, "İsrail’in Hamas saldırılarına verdiği yanıt Orta Doğu’yu değiştirecek." dedi.

Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli silahlı grupların saldırdığı yerleşim yerlerinin yöneticileriyle görüştü.

Netanyahu, "Hamas'ın yaşayacağı zor ve feci olacak, harekata girdik ve yeni başlıyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı ayrıca, "Sizlerden kararlı olmanızı istiyorum çünkü Orta Doğu'yu değiştireceğiz." ifadesini kullandı. (İHA-AA)

 

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