Hizbullah: İsrail'e sızma girişimiyle bağlantımız yok
İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü doğrularken, Hizbullah sızma girişimiyle ilgili bağlantılarının olmadığını duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinden İsrail'e yönelik sızma girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Lübnan topraklarından İsrail'e sızmaya çalışan silahlı bazı şüphelilerin sınırda öldürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail askerlerinin bölgede arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
İsrail'e ait helikopterin sınır bölgesinde bazı hedefleri vurduğu kaydedilirken, öldürülen kişilerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Hizbullah'tan açıklama
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, İsrail sınırı üzerinde meydana gelen sızma girişimiyle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını söyledi.
Sahili, İsrail ordusu tarafından sızma girişiminde bulunurken öldürülen bazı silahlı milisler hakkında bilgi verdi.
Sınır üzerinde meydana gelen sızma girişimi ve saldırılarının Hizbullah tarafından gerçekleştirilmediğini belirten Sahili, sınırdaki gerginlikle bağlantılarının bulunmadığını ifade etti.
Lübnan medyasında çıkan haberlerde ise, milislerin Filistin kamplarında yaşayan Hamas veya İslami Cihad üyesi olabilecekleri kaydedildi.