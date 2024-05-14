AK Parti 'trol' raporu hazırladı, yeni yasa geliyor

BESTİ KARALAR

AK Parti kurmayları, sosyal medya üzerinden belirli bir görüş veya olayın sistematik olarak yaygınlaştırılması konularını ele alan bir rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan trol raporunda; sosyal medya üzerinden itibar suikastını kimlerin hangi metotla yaptığı, parayla hangi trolleri kullandıkları ve harcamalar başlıkları yer aldı.

Trol mafyası

“Trol mafyası nasıl oluşuyor’ başlığının yer aldığı raporda, “Hangi fikri savunmak istiyorlarsa önce bir grup insanı alıp, kendi trolleri haline getiriyorlar. Bu troller, kendi özgürlük alanlarını ve cesaretlerini kazandıktan sonra bu adamlar mafyalaşıyorlar. Parayı kim veriyorsa; onların istedikleri şekilde seçtikleri kişi ya da gruplara karşı saldırıyorlar. Sosyal medyada mafyalaşmış bir trol ekibi var. Sosyal medyada hiçbir iz kaybolmuyor. Bu izler takip edildiğinde de bunların hangisi gerçek hesap, hangilerinin bot hesap ve bu hesaplar kimler tarafından yürütülüyor, bunlara ne kadar para harcanıyor görmek mümkün. Yüzbinlerce lira para harcanıyor” ifadelerine yer verildi.

AK Parti kurmaylarının hazırladığı trol raporunda, AK Parti’nin kurumsal kimliğine zarar veren kişi, kişiler ya da grupların, belli isimleri özellikle seçtikleri vurgulandı. Sosyal medyada yapılan, ‘itibarsızlaştırma’ eyleminin ise partinin bütüne zarar verdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir yasal düzenleme için harekete geçildi.

Yasal çerçeve nasıl olacak?

Raporda sistemin nasıl işlediği anlatıldı. Yasanın nasıl bir sisteme oturtulacağı konusunda çalışılıyor. Trollerle mücadele amacıyla hazırlanacak yasal düzenlemenin çerçevesi de çiziliyor. Buna göre; sosyal medyayı denetleyecek yeni bir sistem geliştirilecek. Bu sistemin hangi birim tarafından yürütüleceği belirlenecek. Hukuki mücadele edecek yeni bir mekanizma kurulacak. Hukuk önünde mücadelenin önü açılacak.

Günübirlik hesap açılması engellenecek

Günü birlik ya da anlık sahte hesap açanların engellenmesinin yasal çer- çevesi çizilecek. Kişi ya da grupları kasıtlı olarak itibarsızlaştırma ve top- lumda küçük düşürme gibi eylemlerin tespit edilmesi halinde, cezai yaptı- rımların getirilmesi planlanıyor.

Sosyal medya hesapları T.C. Kimlik No'su ile açılabilir

AK Parti, trollerle mücadele etmek amacıyla hazırlıklarına başladığı yasal düzenleme için pek çok alternatifi değerlendiriyor. AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “sosyal medya hesapları kimlik numaraları ile açılsın’ önerisini de gündemine aldı.