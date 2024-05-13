AK Parti il başkanlarını toplayacak! İlk zirve yarın gerçekleşecek
31 Mart yerel seçimlerinin ardından, yarın AK Parti'de değişim için ilk zirve gerçekleşecek. Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Erdoğan'ın değişim sürecine dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
AK Parti, 31 Mart gecesi başlayan seçim sonuçlarını değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Her hafta düzenli olarak Strateji Kurulu'nu bir araya getiren parti yönetimi, yarın il başkanlarıyla buluşacak. Bu toplantılar, seçim sonuçlarını masaya yatırıp stratejilerini belirlemeleri için önemli bir platform sağlıyor.
Erdoğan değişim sürcine yönelik önemli mesajlar verecek
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantı, 31 Mart seçimleri sonrası ilk il başkanları toplantısı olmasından dolayı büyük önem taşıyor. Toplantıda bazı il başkanlarının değişebileceği belirtilirken, Erdoğan’ın değişim sürecine yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
Yarın yapılacak toplantıda, öncelik olarak koltuğu boş olan illere asaleten başkan atanmasının yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi bazı illerin yönetimlerinin değişmesi öngörülüyor.