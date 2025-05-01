  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Denizli'de bebeğe dayak dehşeti: Annenin ifadesi ortaya çıktı
Takip Et

Denizli'de bebeğe dayak dehşeti: Annenin ifadesi ortaya çıktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen bebeğin durumu ciddiyeti devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin tedavisi devam ederken gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Annenin ise ifadesi ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Denizli'de bebeğe dayak dehşeti: Annenin ifadesi ortaya çıktı
Takip Et

Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor. 

Acımasızca darp edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bebeğin hastanede tedavi altına alnırken durumu ciddiyetini koruyor. 

Annenin erkek arkadaşı tutuklandı

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi. S.D'nin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Annenin ifadesi ortaya çıktı

Bebeğin annesi S.B.D'nin ise ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D.'nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

Sağ kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde dayak izleri olduğu belirtilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Olay nasıl oldu? 

Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin dövüldüğü tespit edilmiş, bebeği döven annenin erkek arkadaşı S.D. gözaltına alınmıştı.

Bebek koruma altına alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumasına alınacağını bildirmişti.

Minguzzi cinayetinde 2 yeni gözaltı kararıMinguzzi cinayetinde 2 yeni gözaltı kararıGündem
İstanbul'da 1 Mayıs'ta 52 bin 656 polis görev yaptı, 384 kişi gözaltına alındı!İstanbul'da 1 Mayıs'ta 52 bin 656 polis görev yaptı, 384 kişi gözaltına alındı!Gündem
Savcılık "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz ettiSavcılık "Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine itiraz ettiGündem
Gündem
Narin Güran davasında 3. duruşma yarın görülecek! 15 kişiye hapis istemi
Narin Güran davasında 3. duruşma yarın görülecek! 15 kişiye hapis istemi
Mattia Ahmet Minguzzi davasında bilirkişi raporu: 2 kişinin daha varlığı tespit edildi
Minguzzi davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
Avcılar'da öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edildi
Avcılar'da öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tahliye edildi
İstanbul'da 1 Mayıs'ta 52 bin 656 polis görev yaptı, 384 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da 1 Mayıs'ta 52 bin 656 polis görev yaptı, 384 kişi gözaltına alındı!
Kartalkaya yangın faciasının yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte facianın başladığı an!
Kartalkaya yangın faciasının yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte facianın başladığı an!
Vergi affı ya da matrah artırımı gündemde mi?
ABDULLAH TOLU AÇIKLADI