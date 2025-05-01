Denizli'de bebeğe dayak dehşeti: Annenin ifadesi ortaya çıktı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen bebeğin durumu ciddiyeti devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunan bebeğin tedavisi devam ederken gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Annenin ise ifadesi ortaya çıktı.
Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor.
Acımasızca darp edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan bebeğin hastanede tedavi altına alnırken durumu ciddiyetini koruyor.
Annenin erkek arkadaşı tutuklandı
Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.D'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildi. S.D'nin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Annenin ifadesi ortaya çıktı
Bebeğin annesi S.B.D'nin ise ifadesinde, eşinden bir süre önce boşandığını, ardından S.D. ile yaşamaya başladığını, S.D.'nin alkol aldıktan sonra kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.
Sağ kolunda kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde dayak izleri olduğu belirtilen bebeğin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Olay nasıl oldu?
Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin dövüldüğü tespit edilmiş, bebeği döven annenin erkek arkadaşı S.D. gözaltına alınmıştı.
Bebek koruma altına alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanedeki tedavi süreci devam eden bebeğin korumasına alınacağını bildirmişti.