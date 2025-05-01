Minguzzi cinayetinde 2 yeni gözaltı kararı

Son dakika: Kadıköy'de pazar yerinde öldürülen Ahmet Minguzzi davasında yeni bir gelişme yaşandı. 2 yeni gözaltı kararı verildi. Davada fail sayısı arttı.

Davanın seyrini değiştirecek gelişmeyi avukat Epözdemir duyurdu

Minguzzi ailesinin avukarı Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Müvekkilerin biricik evladı Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24.01.2025 tarihinde katledilmesine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan olay yerine ilişkin kamera kayıtlarının dökümüne dair 28/04/2025 tarihli bilirkişi raporu mahkemece tarafımıza dün tebliğ edilmiş olup, bu rapor ve dosyaya celp edilen kamera kayıtları uyarınca tarafımızdan, bugün itibariyle ilk tartışmadan olayın bitimine ve hatta metroya ve geri dönüşe kadar bütün aşamalarında sanıkların yanında bulunan ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yerleşmiş kararlarına göre eylem üzerinde ortak hakimiyet kuran, hatta sanıklarla Ahmet Minguzzi ilk karşılaştıkları saat olan 08:14'ten 3 dakika önce 08:11'de cinayette kullanılan bıçağın tezgahtan bıçaklayan fail ile birlikte, A. D tarafından alınması, ( her nasılsa bu husus bilirkişi raporunda yok, bıçağın alındığı saat ve dakika yazılmamış!!!!!) yani bu hunharca ve vahşice cinayetin önceden tasarlanması ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurularak birlikte gerçekleştirilmesi hasebiyle, tarafımızdan bugün itibariyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ortaya çıkan yeni şüphelilerin gözaltına alınması, tutuklanması ve eylemlerine uyan müşterek fail veya yardım eden olarak çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürülmeye iştirak suçundan ötürü cezalandırılması istemiyle kapsamlı bir başvuru yapılmıştır. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın canice katledilmesine dair olayın ve maddi gerçeğin ortaya cıkması ve bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için bütün tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir.

"Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir"

Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir."

Mattia Ahmet Minguzzi nasıl öldürüldü?

24 Ocak Cuma günü saat 08:25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Minguzzi, hastaneye kaldırıldı ancak 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

Minguzzi’nin cinayetine ilişkin dava 10 Nisan’da başlamıştı. Dört buçuk saat süre duruşma 8 Mayıs’a ertelenmişti. Haklarında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar B.B ve U.B.'nin tutukluluk haline devamına karar verilmişti. Dava öncesinde Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmiş, polis mezarda inceleme başlatmıştı.

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan şüpheli K.Y., "birden fazla kişi ile tehdit" ve "silahla tehdit" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmada tutuklu sayısı altı'ya yükselmişti.

Mezarını tahrip eden kişi tutuklandı

Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D.A. kendini "Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazeteden ve haberlerden öğrendim. Mezara bakmak istedim. Bunun üzerine mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. O anki sinirle kendimi kaybettim" diyerek savunmuştu. D.A. olay sonrasında tutuklanmıştı.

Adli tıptan yaş raporu çıkmıştı

Yargılanan 16 yaşındaki U. B.'nin hastane doğumlu olmaması ve yaşının büyük olabileceği şüphesiyle, celse arasında hastaneye sevk edilerek kemik yaşı tespiti için çeşitli tetkikler yapıldı.

Yaş tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen U. B.'nin 16 yaşında olduğuna dair rapor verildi.