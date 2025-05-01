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AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kütahya'da saat 14:38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 14:38'de meydana gelen depremin 10.66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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