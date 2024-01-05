Paralimpik efsanesinden sevgili katiline: Oscar Pistorius tahliye edildi

Bir dönem alanının efsane sporcularından olan paralimpik atlet Oscar Pistorius, 2013 Sevgililer Günü’nde (14 Şubat), Pretoria’daki evinin banyo kapısından dört el ateş ederek sevgilisi Reeva Steenkamp’ı öldürdü. Yargılandığı davada 13 yıl hapis cezasına çarptırılan Pistorius, Şartlı Tahliye Kurulu'nun verdiği karar ile hapisteki 7 yılın ardından bugün tahliye edildi.

Tahliyesi için verilen kararın ardından yapılan açıklamada "Pistorius cezasının geri kalanını toplum ıslahı sisteminde tamamlayacak ve cezası sona erene kadar şartlı tahliye koşullarına uygun olarak denetime tabi tutulacak" ifadelerini kullanılmıştı.

Steenkamp'in ailesi kamu hizmeti ve terapiye katılacak

Steenkamp ailesinin sözcüsü, şartlı tahliye koşullarının bir parçası olarak eski sporcunun kamu hizmeti yapması, öfke ve cinsiyete dayalı şiddet sorunları için terapiye katılması gerekeceğini söyledi. Sözcü Rob Matthews, Pistorius’un izin almadan Pretoria şehrinin Waterkloof bölgesinden ayrılmasına da izin verilmeyeceğini açıkladı.

"Hırsız sandım"

Steenkamp’ı hırsız sandığı için öldürdüğünü söyleyen Pistorius, uzun bir yargılama ve temyiz sürecinin ardından 2017 yılında cinayetten suçlu bulunmuş ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Kızım cinayetten saniyeler önce çığlık attı"

Steenkamp ailesi, Pistorius’un bu iddiasına inanmıyor. Anne June Steemkamp, kızının cinayetten saniyeler önce çığlık attığını söyledi. June Steemkamp eski atleti uzun zaman önce affettiğini söyleyerek “Öfkeme tutunmak zorunda kalırsam hayatta kalamayacağımı biliyorum" dedi.

"Eşim kırık bir kalp yüzünden öldü"

Pistorius geçen sene rehabilitasyonunun bir parçası olarak Steenkamp’ın ailesiyle bir araya gelmişti. June Steenkamp, bu yılın Eylül ayında vefat eden 80 yaşındaki eşi Barry için “Kırık bir kalp yüzünden hayatını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.