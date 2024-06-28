  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Peru'da 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi: Tsunami alarmı verildi
Takip Et

Peru'da 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi: Tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Peru'da 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi: Tsunami alarmı verildi
Takip Et

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Yerin 60 kilometre derinliğinde meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da yerel saatle 00.36'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yeryüzündeki en büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi üzerinde gerçekleşen depremin büyüklüğü önce 7 olarak duyuruldu, daha sonra 7.2 olarak güncellendi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre ise, depremin merkez üssü kıyıdaki Atiquipa'ya 8 kilometre ve yerin 60 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlbak Holding Şekerbank’a talip oldu: Satış için süreç başladıİlbak Holding Şekerbank’a talip oldu: Satış için süreç başladıŞirket Haberleri

 

EABR Başkanı Podguzov'dan Türkiye mesajı: Etkileşime açığızEABR Başkanı Podguzov'dan Türkiye mesajı: Etkileşime açığızEkonomi

 

 