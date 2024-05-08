ABD'de hisse geri alımlarında rekor artış

Deutsche Bank'ın araştırmasına göre şirketler, son 13 haftada 383 milyar dolardan fazla hisse geri alımı duyurdu. Bu olumlu gelişme bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 artış ve Haziran 2018'den bu yana en büyük miktar anlamına geliyor. Toplam tutar ise, Apple'ın tarihin en büyük geri alımı olan 110 milyar dolarlık planını da içeriyor.

Deutsche Bank'ın sermaye stratejisi ekibi, geri alımlardaki patlamanın, 70 milyar dolarlık bir geri alım planı açıklayan Apple ( AAPL ) ve Alphabet ( GOOG , GOOGL ) gibi büyük isimlerin ötesine uzandığını belirtiyor .

Deutsche Bank'ın öz sermaye stratejisti Binky Chadha, ilk çeyrek kazanç raporlarının başlamasından önce yaptığı açıklamada, "Geri alımlar, orta vadede hisse senetlerinin zaman içindeki en büyük itici gücü olmuştur." dedi.