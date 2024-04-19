Royal Bank of Scotland 18 şubesini kapatacak
The Royal Bank of Scotland (RBS), Birleşik Krallık'taki 18 banka şubesinin kapılarını kapatacak.
Birleşik Krallık merkezli The Royal Bank of Scotland (RBS), bu yıl 18 şubesini kapatacak. Kapatılması planlanan şubeler arasında Aberden, Edinburgh, Glasgow ve Leith'deki şubeler yer alıyor.
105 kişi işsiz kalacak
Banka müşterileri, mali durumlarını yönetmek için giderek daha fazla çevrimiçi bankacılığa yönelirken, bankalar ve inşaat kooperatifleri maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor. İskoçya genelinde toplam 86 şubesi bulunan bankanın kapanması ile birlikte 105 kişi işini kaybedecek.