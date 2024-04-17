Ruang Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Endonezya’da bulunan Ruang Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.
İHA
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Endonezya’nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı faaliyete geçti.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, lav ve kül püskürten yanardağın patladığı, alarm seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.
Yanardağın patlamasının ardından bölgedeki 838 kişinin tahliye edildiği belirtildi.