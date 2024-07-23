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Rusya saldırıyı duyurdu: Onlarca Batılı askeri eğitmen İskender-M füzesiyle öldürüldü

Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine İskender-M füzesiyle düzenlenen saldırıda 50'ye yakın Batılı askeri eğitmenin öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Rusya saldırıyı duyurdu: Onlarca Batılı askeri eğitmen İskender-M füzesiyle öldürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Batılı ülkelerden gelen 50'ye yakın askeri eğitmeni İskender-M balistik füzesi ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İskender-M taktik füze sistemi askeri birliği Harkiv bölgesindeki Dergaçi yerleşim biriminde Batılı ülkelerden gelen eğitmen ve paralı savaşçıların bulunduğu geçici konuşlanma noktasına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 50'ye yakın yabancı eğitmen öldürüldü."

 

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