Rusya'da konser salonuna katliam: En az 14 ölü

Rus Haber Ajansı TASS'ın verdiği bilgiye göre, Moskova Bölgesi'ndeki Krasnogorsk'ta bulunan Crocus Belediye Binasındaki konsere, kamuflaj giymiş maskeli 4 kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.



Bir Rusya Acil Durum Teşkilatı temsilcisi, "Bilinmeyen saldırganlar Crocus Belediye Binası'na ateş açtı. Tahliye şu anda sürüyor" dedi.

Sosyal medyada yer alan saldırı anı görüntülerinde otomatik silahlı askeri kamuflaj giymiş 4 kişi, salonun girişinde kaçmaya çalışanların üzerine ateş açarak orada bulunanları katlediyor.

ABD vatandaşlarını uyarmıştı

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği 7 Mart'ta bu ülkede yaşayan ABD vatandaşlarını terör saldırısıyla ilgili uyardı. Elçiliğin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "ABD, aşırıcı grupların konserler de dahil olmak üzere Moskova'daki büyük toplantıları hedef almayı planladıklarına dair haberleri takip etmektedir ve ABD vatandaşlarına önümüzdeki 48 saat boyunca büyük toplantılardan kaçınmaları tavsiye edilmelidir." açıklaması yapıldı.