Rusya'da yapay zeka trafikte borç avına çıkıyor: Nafakadan cezaya kadar hepsi listede

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Rusya, trafik denetimlerinde yapay zeka teknolojisini kapsamlı bir şekilde entegre eden yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. Yollardaki kameralar aracılığıyla yürütülecek sistem, araç sahiplerinin kamu kurumlarına olan borçlarını anlık olarak gün yüzüne çıkaracak.

Kamu veri tabanlarıyla anlık plaka eşleştirmesi

Geliştirilen teknolojik altyapı, trafikte seyir halindeki araçların plakalarını yüksek hızda tarayarak doğrudan kamu veri tabanlarıyla karşılaştıracak. Otomatik çalışan yapay zeka algoritmaları, plaka bilgisi üzerinden araç sahibinin kimliğine ve mali kayıtlarına saniyeler içerisinde ulaşabilecek.

Nafakadan trafik cezasına kadar tüm borçlar taranacak

Yeni sistem yalnızca ödenmemiş trafik cezalarını kapsamakla kalmayacak. Kameralar tarafından yapılan taramalarda sürücülerin birikmiş nafaka borçları, vergi yükümlülükleri ve diğer tüm kamusal borç durumları da dijital ortamda kontrol edilecek.

Borçlu sürücüler saniyeler içinde tespit edilecek

Plaka tanıma ve yapay zeka entegrasyonu sayesinde denetim süreçleri tamamen dijitalleşecek. Borcu bulunduğu belirlenen araç sahipleri sistem tarafından anında taranıp kayıt altına alınarak ilgili denetim birimlerinin takibine sunulacak.