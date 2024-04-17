Rusya’dan Avustralyalı 235 yerel meclis üyesine ülkeye giriş yasağı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın 235 yerel meclis üyesinin ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya yönetiminin bazı Rus vatandaşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uyguladığı belirtildi.
Buna karşılık olarak Avustralya'nın 235 yerel meclis üyesinin ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu üyelerin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.
Açıklamada, Avustralya'nın Rusya'ya karşı siyaset izlemeye devam ettiği ve bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.