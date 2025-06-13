SON DAKİKA... Tayland'dan Hindistan'a giden Air India uçağında bomba paniği: Uçak acil iniş yaptı

Tayland Havalimanı yetkilileri, Tayland'ın Phuket kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden bir Air India uçağının bomba tehdidi almasının ardından adaya acil iniş yaptığını duyurdu. 156 yolcu taşıyan AI 379 numaralı uçak, acil durum planı doğrultusundan tahliye edildi.

Uçuş takip sistemi Flightradar24'e göre uçak Cuma günü yerel saatle sabah saat 09.30'da Hindistan'ın başkentine gitmek üzere Phuket Havalimanı'ndan kalktı. Ancak Andaman Denizi'nin etrafında geniş bir tur attıktan sonra Tayland Adası'na geri dönerek acil iniş yaptı. Bomba tehdidi hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Olay, Perşembe günü Ahmedabad'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen ve 240'tan fazla kişinin ölümüne yol açan bir Air India uçağının ardından yaşandı.