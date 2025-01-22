  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye'nin devrik lideri Esad için tutuklama emri
Takip Et

Suriye'nin devrik lideri Esad için tutuklama emri

Fransız hakimleri, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında ikinci bir tutuklama emri çıkardı. Esad, sivillere yönelik kasıtlı saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'nin devrik lideri Esad için tutuklama emri
Takip Et

Fransız ve Batı basınında yer alan haberlere göre, bu karar 20 Ocak’ta, 2017 yılında Suriye’de düzenlenen bir hava saldırısında hayatını kaybeden Fransız-Suriye vatandaşı Salah Abou Nabour’un davası kapsamında alındı.

İnsanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık

Fransız yargıçlar, daha önce Kasım 2023’te Esad hakkında "insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık" suçlamasıyla ilk tutuklama emrini çıkarmıştı. Bu karar, 2013 yılında Doğu Guta ve Douma bölgelerine yönelik kimyasal saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda verilmişti. Söz konusu saldırılarda binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Yangın faciasından 19 gün önce verilen 'uygunluk' raporu ortaya çıktıYangın faciasından 19 gün önce verilen 'uygunluk' raporu ortaya çıktıGündem

 

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyorOtel yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyorGündem

 

Dünya
ABD'de vekaleten atamalar yapıldı! Trump'ın adayları Senato'dan onay bekliyor
ABD'de vekaleten atamalar yapıldı! Trump'ın adayları Senato'dan onay bekliyor
Filistinliler, evlerinin enkazında yeniden hayata tutunmaya çalışıyor
Filistinliler, evlerinin enkazında yeniden hayata tutunmaya çalışıyor
Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Midilli'de bazı okullar eğitime ara verdi
Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Midilli'de bazı okullar eğitime ara verdi
BM: İsrail, Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyabilir
BM: İsrail, Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyabilir
İsrail'in 470 gündür devam eden soykırımında 30 bin kadın ve çocuk yaşamını yitirdi
İsrail'in 470 gündür devam eden soykırımında 30 bin kadın ve çocuk yaşamını yitirdi
Trump: Rusya-Ukrayna savaşı ile Gazze krizi "Biden'ın zayıflığı" nedeniyle uzadı
Trump: Rusya-Ukrayna savaşı ile Gazze krizi "Biden'ın zayıflığı" nedeniyle uzadı