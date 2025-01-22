Suriye'nin devrik lideri Esad için tutuklama emri

Fransız ve Batı basınında yer alan haberlere göre, bu karar 20 Ocak’ta, 2017 yılında Suriye’de düzenlenen bir hava saldırısında hayatını kaybeden Fransız-Suriye vatandaşı Salah Abou Nabour’un davası kapsamında alındı.

İnsanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık

Fransız yargıçlar, daha önce Kasım 2023’te Esad hakkında "insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık" suçlamasıyla ilk tutuklama emrini çıkarmıştı. Bu karar, 2013 yılında Doğu Guta ve Douma bölgelerine yönelik kimyasal saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda verilmişti. Söz konusu saldırılarda binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.