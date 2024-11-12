Trump'ın 'sus payı' davası yargıç kararıyla ertelendi

New York’ta davaya bakan Yargıç Juan Merchan, Trump’ın avukatları ile Manhattan bölge savcılığının davada faaliyetlerin bir hafta ertelenmesi konusundaki anlaşmayı onayladı.

Yargıç Merchan, Trump’ın 5 Kasım’da yeni başkan seçilmesinin davayı nasıl etkileyeceği konusunda avukatlara yeni argümanlar sunmaları için "sus payı" davasındaki işlemleri 19 Kasım’a kadar ertelemeyi kabul etti.

Merchan’ın bugün, ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu yaz Trump’ın başkanlık dokunulmazlığı hakkındaki kararına dayanarak "sus payı" davasında suçlu bulunması üzerine mahkumiyetinin bozulup bozulmayacağına karar vermesi bekleniyordu.

Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, Trump'ın avukatı Emil Bove, "Başkan Trump'ın yönetme yeteneğine yönelik anayasaya aykırı engellerden kaçınmak için" mahkemeden Trump hakkındaki mahkumiyet kararının önce askıya alınması ve daha sonra da tamamen sonlandırılması gerektiği talebinde bulunmuştu.

Trump'ın "sus payı" davası

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024’te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de cezası açıklanması beklenen Trump'ın sus payı davasının 5 Kasım ABD Başkanlık seçimleri sonrası 26 Kasım'a ertelendiğini duyurmuştu.

Eğer 19 Kasım'da Yargıç Merchan, sus payı davasını iptal etmezse Trump'ın alacağı ceza 26 Kasım'da açıklanacak.