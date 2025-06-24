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Trump'tan İsrail ve İran ateşkesi ile ilgili yeni açıklama: Aynı anda bana gelip, barış dediler

ABD Başkanı Donald Trump "İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip, barış dediler" diyerek, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti.

Haber Merkezi
AA
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Trump'tan İsrail ve İran ateşkesi ile ilgili yeni açıklama: Aynı anda bana gelip, barış dediler
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ABD Başkanı, Truth sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran'ın neredeyse eş zamanlı olarak barışın sağlanması için kendisine ulaştığını belirterek, gerçek kazananların dünya ve Orta Doğu olduğunu belirtti.

Sosyal medya paylaşımında "Her iki ülke de geleceklerinde muazzam bir sevgi, barış ve refah görecek" değerlendirmesinde bulunan Trump, "Kazanacakları çok şey var, ancak doğruluk ve hakikat yolundan saparlarsa kaybedecekleri de çok fazla" ifadesini kullandı.

İsrail ve İran için geleceğin "sınırsız ve büyük vaatlerle" dolu olduğunu kaydeden Trump, mesajını İsrail ve İran için "Tanrı ikinizi de korusun" şeklinde bitirdi.

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