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Trump'tan Powell'a: Gitmesini istersem, inanın bana hemen gider

 ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı eleştirerek "İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider" dedi.

Haber Merkezi
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Trump'tan Powell'a: Gitmesini istersem, inanın bana hemen gider
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ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimlerini anımsatarak, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama bizimki (Powell) şirin görünmek istiyor." ifadesini kullandı.

Fed'dekilerin "akıllı" insanlar olmadığını öne süren Trump, Powell'ın "berbat" biri olduğunu kaydetti.

Powell'ın faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunan Trump, Avrupa'nın faiz indirimi yapmasıyla ABD'nin Avrupa karşısında dezavantajlı duruma düştüğünü söyledi.

Trump, ABD'de enflasyonun olmadığına işaret ederek, "Faiz oranları dışında her şey düştü. Faiz oranları oldukça yatay." dedi.

ABD Başkanı Trump, "Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi Amerikan halkına gerçekten borçlu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Trump, Powell'ın faiz oranlarını "bir noktada" düşüreceğini belirterek, Powell'ın üzerinde çok fazla siyasi baskı olacağını dile getirdi.

Powell, Trump'ın görevi bırakmasını istemesi durumunda bunu yapmayacağını söylemişti

Fed Başkanı Powell, Trump kendisinden görevi bırakmasını istese bile istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Powell, yasal olarak ayrılması gerekmediğini vurgulayarak, Başkan'ın Fed'de liderlik pozisyonundaki herhangi birini kovmasına yasa uyarınca izin verilmediğini söylemişti.

Trump'ın faiz indirimi çağrılarına yönelik de Powell, para politikası kararlarını ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceklerine dikkati çekmişti.

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