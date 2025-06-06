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Trump'la gerilim zirve yaptı! Elon Musk'tan ilginç anket: Yeni parti mi kuracak?

Seçimler sırasında Donald Trump'ın büyük destekçisi olan ve Trump ABD'ye ikinci kez başkan seçildikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (Doge) başına getirilen Elon Musk ile Trump arasındaki kriz büyüyor. Musk'ın X hesabından yaptığı bir anket dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Trump'la gerilim zirve yaptı! Elon Musk'tan ilginç anket: Yeni parti mi kuracak?
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan ABD'li iş insanı Elon Musk'ın söylediklerinden büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum." dedi.

"Ben olmasam seçimi kaybederdi" yanıtı veren Musk, karşılıklı gerilim sırasında Trump’ın Epstein dosyalarında adının olduğunu iddia etti.

Musk'tan dikkat çeken anket

Musk, daha sonra X hesabından bir anket açarak, "Amerika'da gerçekten de ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" sorusu yöneltti.

Musk'ın bu anketi "Yeni parti mi kuracak?" sorularına neden oldu.

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