Ukrayna, İran'ın İsrail'e hava saldırısını kınadı

Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e hava saldırısına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, İran'ın İsrail'e Şahed insansız hava araçları ve füzeleri kullanarak düzenlediği saldırıyı kınıyor. Biz Ukrayna'da, aynı Şahed insansız hava araçları, füzeleri, aynı hava saldırısı taktiklerini kullanan Rusya'nın benzer saldırılarının dehşetini çok iyi biliyoruz."

Rusya ile İran'ın faaliyetlerinin daha büyük çatışmalara neden olabileceğini savunan Zelenskiy, "Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasını önlemek için her türlü çaba gösterilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hava saldırılarına karşı mücadele etmek için yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Kelimeler, insansız hava araçlarını durdurmaz ve füzelerin önünü kesmez. Yalnızca somut yardım bunu sağlar." ifadelerini kullandı.

Küresel güvenliğin güçlendirilmesi yönünde ortak adımların atılması gerektiğine dikkati çeken Zelenskiy, ABD Kongresinin bu kritik zamanda, müttefiklerini güçlendirmek için gerekli kararları almasının kritik önem taşıdığına işaret etti.