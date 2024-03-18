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UNICEF: Gazze'de 13 binden fazla çocuk öldürüldü

UNICEF Sözcüsü Elder, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 13 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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UNICEF: Gazze'de 13 binden fazla çocuk öldürüldü
İsrail saldırılarından kaçarak Refah kentine sığınan Filistinliler, Mısır - Gazze Şeridi arasındaki sınır duvarı yakınındaki bölgede zor şartlar altında günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarında Gazze'de 13 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Elder, sosyal medya hesabından, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de 13 binden fazla çocuk öldürüldü." ifadesini kullanan Sözcü Elder, ateşkes sağlanması için çağrısını yineledi.

 