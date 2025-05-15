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Uruguay'da Jose Mujica için 3 günlük yas ilan edildi

Eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın hayatını kaybetmesinin ardından Uruguay'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Ülkenin sevilen lideri, halk arasında "Pepe" lakabıyla anılıyordu.

Haber Merkezi
AA
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Uruguay'da Jose Mujica için 3 günlük yas ilan edildi
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Uruguay’ın eski Devlet Başkanı Jose Mujica, 13 Mayıs’ta başkent Montevideo’da 89 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede derin üzüntü yaratan vefatın ardından hükümet, 14, 15 ve 16 Mayıs tarihlerini kapsayan ulusal yas ilan etti.

Bayraklar yarıya indirildi

Devlet Başkanı Yamandú Orsi’nin imzasıyla yayımlanan resmi kararnamede, yas süresince kamu kurumları, yurt dışı temsilcilikleri, askeri birlikler ve savaş gemilerinde bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.

Lula'dan duygusal veda

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Mujica için yayımladığı taziye mesajında, onun mücadeleci kişiliği ile mütevazı yaşam tarzını övdü.

"Mücadele ile nezaketin, cesaret ve gücün ise alçakgönüllülükle bir arada olabileceğini bize gösterdi," diyen Lula, Mujica'nın demokrasi ve sosyal adalet için verdiği mücadeleyi hatırlattı.

Mujica, çiftliğinde defnedildi

Jose Mujica, vasiyeti doğrultusunda çiftliğinde toprağa verildi. Başkent Montevideo'daki Yasama Sarayı'nda düzenlenen devlet törenine, Devlet Başkanı Yamandu Orsi’nin yanı sıra çok sayıda yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Diktatörlüğe direndi, adalet için yaşadı

Mujica, gençlik yıllarından itibaren Uruguay’daki askeri diktatörlüğe karşı direnişin simge isimlerinden biri olmuştu. Hapiste geçen 14 yılın ardından siyasete dönen Mujica, 2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı görevini yürüttü. Görev süresince sade yaşamı, halkla kurduğu samimi ilişkiler ve sosyal politikalarıyla dünya çapında takdir topladı.

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