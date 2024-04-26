Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, "Yunanistan Ukrayna'ya S-300 veya Patriot göndermeyecek" dedi.

Caydırıcılık kabiliyetimiz açısından kritik öneme sahip

Avrupa Birliği bakanları yaptıkları açıklamada, acilen Ukrayna'ya nasıl daha fazla hava savunması sağlanabileceğine baktıklarını, ancak Kiev'in en çok değer verdiği Patriot sistemlerine ilişkin somut taahhütlerin yetersiz kaldığını bildirdi. "Bize soruldu ve biz de bunu neden yapamayacağımızı açıkladık." diyen Mitsotakis, bu sistemlerin "caydırıcılık kabiliyetimiz açısından kritik öneme sahip olduğunu" da sözlerine ekledi.

Yunanistan geçmişte Ukrayna'ya binlerce roket, patlayıcı, tüp bebek aracı, yüksek patlayıcılı yangın söndürücü maddeler, mühimmat ve tanksavar roketleri göndermişti.