Yunanistan'da işçiler 24 saatlik greve başladı

Yunanistan'da, ücretlerinin Avrupalı ​​meslektaşlarının gerisinde olduğunu söyleyen işçiler 24 saat sürecek olan greve başlası. Grev ile birlikte gemiler limanlara yanaştı ve tren seferleri durduruldu. Otobüs şoförlerinin greve dahil olması ile birlikte ise, özel araçları ile yola çıkanlar araç fazlalığından trafiğin kapanmasına neden oldu.

Ücretlerdeki artış yaşam standartlarını karşılamıyor

Yunanistan bu ay aylık asgari brüt ücretini %6,4 oranında artırarak 830 Euro'ya çıkardı. Bu durum, Yunanistan'da beş yıl içinde yapılan dördüncü artış oldu. Ancak işçiler, ücretlerindeki artışın artan gıda ve barınma maliyetlerini karşılamaya yetmediğini söylüyor.