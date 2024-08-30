Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal istifa etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Temmuz’da Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal bir ay sonra görevinden istifa etti. Erdal’ın rektörlük görevini bırakmasının ardından, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde rektörlük yapmış olan Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi’ne vekaleten rektör olarak atandı.

Erdal, önceki gün geleceğe dair projelerini ES TV’de anlatmıştı

Medyascope'nun haberine göre Önceki gün ES TV’ye konuk olan ve ikinci dönemindeki projelerini anlatan Erdal’ın istifası ES TV Genel Yayın Yönetmeni Kerem Akyıl tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

“Ortada bir istifa değil, azil var”

Akyıl, sosyal medya hesabı X’teki paylaşımında dünkü programdan bahsedip “Ortada bir istifa değil, azil var” dedi.