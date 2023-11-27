‘Eğitimde Değişim’ Bursa’da konuşulacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Ülke genelinden eğitim paydaşlarının bir araya geleceği 10’uncu Eğitimde Değişim Konferansı’nda uzman konuşmacıların sunumları, yaratıcı atölyeler ve etkileşimli panellerle eğitim alanındaki yenilikler ve eğitimin geleceği masaya yatırılacak. 10. Eğitimde Değişim Konferansı’nın tanıtım toplantısına Eğitimde İnovasyon Derneği Organizasyon Komite Üyesi Esin Yılmaz Ashkar, Kültür Okulları Kurucu Ortakları Zafer Bulut ile Yıldırım Bey Sırakaya katıldı. Konferansla ilgili bilgi veren Esin Yılmaz Ashkar, EDK’nın kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Eğitimde İnovasyon Derneği tarafından eğitimde yenilikçi yaklaşımların yer aldığı 2015 yılından itibaren düzenlenen bir konferanslar dizisi olduğunu belirterek, bu yıl 10’uncusu Bursa’da düzenlenecek konferansa 500’e yakın eğitimcinin katılacağını aktardı. Hedeflerinin eğitimcilerin yeni bilgi ve uygulamaları paylaşması ve birlikte öğrenmesi olduğuna işaret eden Ashkar, atölye çalışmalarının yanı sıra uzmanların sınıf deneyimlerini, araştırma bulgularını, okulda üniversite, flipped learning ve eğitim teknolojilerindeki son trendleri paylaşacaklarını anlattı. Esin Yılmaz Ashkar, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan konferansta Şermin Yaşar, Beyhan Budak, Orhan Toker ve Yavuz Samur’un konuşmacı olarak katılacağını duyurdu.

Özel Bursa Kültür Okulları Kurucusu Zafer Bulut, çağın gerisinde kalmadan eğitimde yenilikçi yaklaşımlara 2009 yılından itibaren başladıklarını belirterek, “Çok değerli paydaşımız Eğitimde İnovasyon Derneği ile Bursa’dan tüm ülkeye bir kez daha hitap edeceğiz. Eğitimde Bursa özgün bir konuma sahip. Yenilikçi anlayışın temsilcisi olduğumuzu bu projemizle bir kez daha gösterecek olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan Kültür Okulları Kurucu Ortağı Yıldırım Bey Sırakaya da kuruldukları 2002 yılından bu yana akademik yönden sürekli Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer alarak “Eğitimde Bursa’nın Türkiye markası” olmayı başardıklarını söyledi. “Değişim İçin: Yeniden Okul” temasına işaret eden Sırakaya, “Pandemiyle birlikte ne yazık ki çocuklarımız hem okullarından, hem de sosyal alanlardan izole oldu. Bu da bazı travmalara yol açtı. Bizler, okulu yeniden asıl mecrasına oturtmalıyız. Çünkü, artık çocuklarımızın sosyalleşebileceği yegane ortam okul. EDK bu konuları ele alınacağı çok kapsamlı bir organizasyon olacak” dedi.