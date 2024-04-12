Eğitimde yeni müfredat bu ay açıklanacak
Eğitimde yeni müfredat çalışmalarının son aşamasına gelindi. Yeni öğretim programlarına ilişkin detaylar, bu ay açıklanacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredat, kademeli olarak uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi. Yeni müfredat bu ay açıklanacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamlara göre, güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.
Bakanlık, 'Bütünleşik Eğitim Modeli'nin esas alınacağı ifade edilen yeni müfredatta öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulmak isteniyor.