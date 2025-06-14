Mahfi Hoca eğitim sistemine dikkat çekti

İktisatçı Mahfi Eğilmez, eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekti. Kendi torunun da gireceği Liselere Giriş Sınavı (LGS) sorularının zorluğuna işaret eden Eğilmez, birçok gencin bu soruları çözebilmesine karşın hayattaki becerilerine öğrendiklerini yansıtamadığını belirtti.

Eğilmez, Uzak Doğu’daki ülkelerin bu durumu başarıyla yönetebildikleri sistemleri olduğunu, eğitim alanında yetkililerin bu sistemleri incelemesi gerektiğini de savundu.

İşte Eğilmez’in sosyal medya hesabından eğitim sistemine yönelik değerlendirmesi:

“Torunum yarın birçoğunuzun çocuğu ya da torunuyla birlikte LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavına girecek. Aylardır ders alıyor ve ders çalışıyor. Ders çalışma dışında zamanı yok gibi bir şey.

Bazen soru - cevap kitaplarına bakıyorum soruların birçoğunu yapamıyorum. Yani şimdi beni bu sınava soksanız kazanamam. Çünkü iyi bir okula gitmek için sıfır veya en fazla bir iki hatayla sınavı bitirmek gerekiyor.

Bu soruların tamamını çözen çok sayıda çocuk var. Sorulara bakınca bu çocukların hepsinin harika çocuklar olması lazım diye düşünüyor insan. Ama öyle olmuyor.

Bu çocuklar sınavları kazanıyor ama yaşamda çok azı başarılı olabiliyor. Ben sorunun analitik öğrenme sistemi yerine ezber sisteminin geçerli olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.

En zor cebir denklemlerini 12 - 13 yaşında çözebilen çocuklarımız onu niye çözdüklerini ya da o çözümün ne işe yarayacağını bilmiyorlar. Yani bir anlamda yaşamdan kopuk bir eğitim sisteminden geçiyorlar ve pek çok şeyi ezbere bilseler de onları kullanarak analitik değerlendirme yapamadıkları için yaratıcılık edinemiyorlar.

Görebildiğim kadarıyla günümüzde bu teorik bilgileri yaşamla birleştirerek çocuklarına verebilenler Uzak Doğulular. Onun için son 20 yılda bütün buluşlar o taraftan gelir oldu.

Uzak Doğuyu iyi incelememiz, oraya uzmanlar yollayıp o sistemi tam olarak anlayıp burada uygulamamız lazım. Aksi takdirde bütün bilgileri ezberlemiş ve sadece tekrarlayan insanlar yetiştirmeye devam ederiz.”