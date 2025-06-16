Özel Esra Şemsi Gündüz Bakımevi ilk mezunlarını verdi  

MERSİN/EKONOMİ



Mezuniyet törenine Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Orgun, Zeynep Şemsi Aysalar, Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık ve Okul Müdürü Arzu Demiroğlu katıldı. Eğitime büyük önem veren bir OSB olduklarının altını çizen Sabri Tekli, bakımevinin yanı sıra lise ve yüksekokula da ev sahipliği yaptıklarına dikkat çekti. Mevcut yapının üzerine yeni okul binaları ilave edeceklerini bilgisini veren Tekli, okul öncesi eğitim ve kurumun hizmetleriyle ilgili olarak, “Özel Esra Şemsi Gündüz Bakımevi’ni kurduğumuz günden bu yana gerçek eğitimin küçük yaşlarda başladığını anladık. Çok ciddi tedbirlerle çocuklarımızın eğitimini gerçekleştiriyoruz. Kadromuzda hemşire, psikolog ve öğretmenlerimiz var. Okulumuzda tarımdan sportif etkinliklere kadar, yabancı dil eğitimine kadar öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Her geçen gün seviyemizi ilerletecek çalışmalar içerisinde bulunacağız. Okuldaki tüm çocukların dedesi olmaktan mutluluk doyuyorum” dedi.



"Çocuklar, annelerinden ayrılmıyor"

Mersin OSB’deki fabrika çalışanları, bölge personelleri, sanayiciler ve yöneticilerle büyük bir aile olduklarını ifade eden Tekli, “Kurumlarımızda yetiştirdiğimiz tüm çocukları da kendi evlatlarımız olarak görüyoruz, yaklaşımlarımızı ona göre sergiliyoruz. Bakımevi sayesinde kadın istihdamına da büyük destek oluyoruz. Aile kavramına önem vererek, çocuklarımızı bölgemizde istihdam ettiğimiz annelerinden ayırmadan hareket ediyoruz” diye konuştu.



Tören minik öğrencilerin çeşitli gösterilerini sunması ve karnelerin dağıtılmasıyla son buldu.