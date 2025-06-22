YKS maratonunun ikinci oturumu sona erdi: Adaylar AYT için ter döktü

Bu yıl 2,5 milyonun üzerinde adayın başvuruda bulunduğu 2025-YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere toplamda 250 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak olan ikinci oturuma 1 milyon 721 bin 60 aday başvuru yaptı.

AYT’ de adaylar Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi, sosyal bilimler-2 testi, matematik testi ve fen bilimleri testinden oluşan toplam 160 soruyu 180 dakika içerisinde cevapladı.

Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrayfa-1’den ise 6 soru olmak üzere toplamda 40 soru adaylara yöneltildi.

Sosyal bilimler-2 testinde ise tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı.

Fen bilimleri testinde ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklindeki dağılımla toplamda 40 soru yöneltildi. Matematik testinde de adaylara 40 soru soruldu.