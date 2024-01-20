MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? MSÜ sınav ücreti ne kadar?
3 Ocak cuma günü başvuruları başlayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 3 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları hala devam ediyor. Başvuru yapan adaylar ardından MSÜ başvuru ücretini yatırıyor. Peki, MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? MSÜ sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar...
MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?
MSÜ başvuruları 3 Ocak Cuma günü başladı. Sınav başvurularını yapmayan adaylar 30 Ocak Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden adaylar başvurularını yapabilirler.
MSÜ sınav ücreti ne kadar?
MSÜ sınav başvuru ücreti 295 TL'dir. Ödeme işlemleri ise 31 Ocak 2024’te saat 23.59’da sona erecek.
MSÜ sınav ödemeleri yapılabilecek bankalar
-Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
-Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
-İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)