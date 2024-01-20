MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor? MSÜ sınav ücreti ne kadar?

MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?

MSÜ başvuruları 3 Ocak Cuma günü başladı. Sınav başvurularını yapmayan adaylar 30 Ocak Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden adaylar başvurularını yapabilirler.

MSÜ sınav ücreti ne kadar?

MSÜ sınav başvuru ücreti 295 TL'dir. Ödeme işlemleri ise 31 Ocak 2024’te saat 23.59’da sona erecek.

MSÜ sınav ödemeleri yapılabilecek bankalar

-Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

-Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

-İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

-Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)