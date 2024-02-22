MÜSİAD Bursa’dan mesleki eğitim için protokol

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi arasında Kaynakların Ortak Kullanımı, Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğinin ve Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokol’ü imzalandı. 16 okulu kapsayan protokolün imza töreninde Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, meslek okulu müdürleri, MÜSİAD üyesi sanayici ve iş insanları katıldı. Törende konuşan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, iş dünyasının ortak sorunu olan nitelikli insan kaynağı bulmanın temelinin nitelikli mesleki eğitimden geçtiğini vurguladı. Şenocak, mesleki eğitimi geliştirmek adına atılan her adımın önemli olduğuna işaret ederek, “Üretimin niteliğinin artması sadece teknik becerilere değil, aynı zamanda iletişim becerileri ve takım çalışması gibi yeteneklerle de yakından ilişkilidir. Mesleki eğitim kurumlarının endüstri ile işbirliği yapması da burada önem kazanıyor. Bu işbirlikleri öğrencilerin iş dünyasının beklentilerine uyum sağlamalarına yol açmaktadır. Bu anlamda nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Bursa’daki 16 mesleki ve teknik okuldaki öğrenci ve öğretmenlere destek olacaklarını belirten Alparslan Şenocak, protokol kapsamında eğitimler, seminerler, söyleşiler, fuar ve sergi, tanıtım gezileri imkanları ile öğrencilerin niteliklerini artırmayı, üye firmalara da staj ve staj sonrası istihdam sağlama imkanı sağlamayı, gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı. Şenocak, “Okullarımızla olan işbirliğini Bursa ölçeğinde görmemek gerekiyor. MÜSİAD dünya genelinde 187 ayrı şube ve temsilciliğe sahip. Bu büyük platform ile okullarımızı ve öğrencilerimizi dünyaya açacağız” diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da Bursa’da mesleki eğitim alan 52 bin öğrenci bulunduğunu, her yıl 11 bin öğrencinin mezun olduğunu söyledi. 11 bin öğrencinin yüzde 20’sinin kendi alanında iş bulduğunu, yüzde 20’sinin farklı alanlarda, yüzde 15’inin ise yüksek okul veya üniversiteye devam ettiğini dile getiren Alireisoğlu, yüzde 60’lık bir kesimin meslek lisesinden mezun olduktan sonra işe yerleştiğine işaret etti. Ahmet Alireisoğlu şu bilgileri verdi: “Türkiye’de meslek liselerine kayıt oranı yüzde 40’a yakın. Bursa’da ise bu oran yüzde 55. Bu anlamda biz daha fazla çalışıp Türkiye için model olmaya devam edeceğiz.”

Törende konuşan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç ise sanayiyi destekleyen eğitim kurumlarının önemine vurgu yaparak, işbirliklerinin devamının, meslek liselerinin niteliklerinin artırılmasının gerekliliğine dikkati çekti.