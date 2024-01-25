Özbekistan’daki iki üniversitede Türkçe eğitim yapılacak

EKONOMİ (BURSA) - Toplam 21 öğrencinin eğitim gördüğü Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi ile Surhanderya’daki Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü'nde, Türkçe derslerin verilmesi ve eğitim yapılması konusunda mutabakata varılırken, Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü ile protokol de imzalandı. Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü A. Khasanov ile Özbekistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan arasında imzalanan protokole göre, üniversitede Türkçe dersler verilebilmesi için pedagojik yaklaşım ve fiziki altyapı yanı sıra insan kaynakları ve öğretim materyalleri hazırlanacak. Protokolün imza töreninde konuşan Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü A Khasanov "Ekonomik ve sosyal ilişkilerde dil birliği çok önemli olduğundan üniversitemizde Türkçe dilinde de eğitimler verilebilmesi için çalışmaları başlatma kararı aldık” dedi.

“İlişkiler açısından önemli bir fırsat”

İmza töreninde bir açıklama yapan Özbekistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, Özbekistan’daki üniversitelerde Türkçe eğitim verilmesinin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültürel ve ekonomik etkisini artırması açısından önemli bir fırsat olacağını, bu fırsatın değerlendirilebilmesi için üniversitelerin, Türkçe eğitim için gerekli olan altyapı hazırlıklarını dikkatli bir şekilde yapması gerektiğini söyledi. Baklan, “Temaslarımızın sürdüğü Taşkent’teki Beden Eğitimi ve Spor Üniversitesi ile Surhanderya’daki Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü'nde toplam 21 bin öğrenci eğitim görüyor. Özbekistan ile Türkiye arasında ortak tarih ve kültüre dayanmakta olan güçlü kardeşlik bağları var. Bu bağlantılardan biri de dil birliğidir. Özbekistan ile Türkiye arasındaki dil birliği, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önemli bir göstergesidir ve biz Bursa Fahri Konsolosluğu olarak bunun korunması için gereken her şeyi yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ile Özbekistan Termiz Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü A. Khasanov arasında imzalanan protokolle Türkiye ve Özbekistan üniversiteleri arasında öğretmen ve öğrenci değişimi çalışmaları da gerçekleştirilecek.