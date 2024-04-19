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YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-YDUS 2. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
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YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-YDUS 2. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, tercihleri 28 Mart-3 Nisan'da alınan 2023-YDUS 2. Dönem'in ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.