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200 TL'nin alım gücü düştü: 1 kilo zeytin alınamıyor!

Son bir yılda piyasada hakim olan 200 TL’lilk banknot sayısı yüzde 76 oranında arttı. Alım gücündeki düşüşle 2009’da 125 dolara denk gelen 200 TL’lik banknot, 5,9 dolara gerilerken, artık 1 kilo zeytin bile alınamıyor.

Haber Merkezi
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200 TL'nin alım gücü düştü: 1 kilo zeytin alınamıyor!
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Enflasyondaki yükselişle alım gücü hızla gerilerken, tedavüldeki en büyük banknot olan 200 TL’nin dolaşımdaki miktarı rekor seviyelere ulaştı.

TCMB verilerine göre, son bir yılda 200 TL’lik banknot sayısı yüzde 76 artarak 2 milyar 875 milyon adedi aştı.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, ekonomistler 500 TL ve 1000 TL’lik banknotların çıkması gerektiğini savunuyor. Ekonomi yönetimi ise büyük banknot basmak yerine 200 TL’nin basımına hız veriyor. 200 TL'lik banknotlar, dolaşımdaki toplam parasal değerin yüzde 82,5'ini oluşturuyor.

Alım gücü düştü

200 TL ilk tedavüle girdiği 2009 yılında yaklaşık 125 dolar veya 4,8 gram altına denk gelirken, bugün sadece 5,9 dolar alınabiliyor. Günümüzde 1 gram altın için ise 17 adet 200 TL gerekiyor.

Market ve pazardaki fiyat artışlarıyla birlikte, 200 TL ile artık 1 kilo zeytin dahi alınamıyor. Ekonomistlere göre, yüksek enflasyonun ve alım gücündeki çöküşün göstergesi olan bu tablo, önümüzdeki dönemde yeni banknot ihtiyacını kaçınılmaz hale getirebilir.

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