2023 yılı için tütün ve alkol satışı belge ücretleri belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tütün ve alkol piyasasında gelecek yıl uygulanacak belge ücretlerine ilişkin hazırladığı 6 ayrı tebliğ, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilere yönelik toptan satış belgesi 28 bin 813 lira olurken perakende satışa yönelik belge bedeli de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 1482 lira, ilçe merkezlerinde 980 lira, diğer mahallerde 356 lira olacak.

Açık içki satış belgesi için de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 6 bin 186 lira, diğer mahallerde 2 bin 374 lira olarak uygulanacak. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri için de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 15 bin 47 lira, diğer mahallerde 13 bin 821 lira talep edilecek.

Alkol ve içkilerin ticaretine ilişkin bedeller

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin hizmet ve yetki belgesi bedelleri de belirlendi. Buna göre, hizmet bedeli, aylık satış raporuna göre beher 1000 litre başına, bira için 44,38 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 73,94 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 266,24 lira, distile alkollü içkiler için 475,42 lira olacak.

Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli, bira için en az 89 bin 579 lira, aromalı bira için en az 179 bin 155 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 23 bin 891 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 59 bin 716 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 149 bin 300 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 214 bin 541 lira olarak tespit edildi.

Dağıtım yetki belgesi bedeli, faaliyet hacmi üzerinden beher 1000 litre başına, bira için 89,55 lira, aromalı bira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 149,25 lira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 480,50 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 858,16 lira olarak belirlendi. Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 16 bin 412 lira olacak.

Tütün üretimi ve işlenmesine ilişkin bedeller

Tütün üretimi, işlenmesi ve ticaretine ilişkin bedeller de ilan edildi. Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi bedeli 219 bin 608 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi bedeli 439 bin 216 lira, tütün ticareti yetki belgesi bedeli 219 bin 608 lira, tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri bedeli yıllık 21 bin 960 lira olarak tespit edildi.

Alkol üretimi ve ticareti bedelleri

Etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine bedeller de belirlendi. Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli, her 1000 litre proje kapasitesi başına 169,60 lira, üretim ve faaliyet ile dağıtım uygunluk belgeleri bedeli 141 bin 293 lira, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 16 bin 940 lira oldu. Hizmet bedelleri de 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için beher 1000 litre başına 347,50 lira, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için beher 1000 litre başına 141,33 lira, yakıt biyoetanolü beher 1000 litre başına 59,27 lira olarak belirledi.

Sigara, sigara kağıdı ve makaron üretimi ile ticaretine ilişkin bedeller

Sigara, sigara kağıdı, puro ve sigarillo ile makaron üretim ve ticaretine ilişkin belge bedelleri de duyuruldu.

Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi, sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 73 bin 807 lira, diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 876 lira olacak.

Proje tadilatı uygunluk belgesi de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 73 bin 807 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 876 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 13,73 lira olarak tespit edildi.

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 428 bin 790 lira, puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 35 bin 976 lira talep edilecek.

Tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 73 bin 807 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 13 bin 810 lira, piyasaya arz uygunluk belgesi için her bir belgeden 13 bin 843 lira, makaron ithalatı uygunluk belgesi için 13 bin 843 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 69,28 lira istenecek.

Tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 38 bin 789 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 38 bin 789 lira, piyasaya arz uygunluk belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir belgeden 13 bin 843 lira alınacak.

Yaprak sigara ithalatı uygunluk belgesi için 13 bin 843 lira, her 1000 yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 2,85 lira bedel uygulanacak.

Alkollü içki tesislerine ilişkin bedeller

Alkol ve alkollü içki tesislerine ilişkin 2023 yılında uygulanacak, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri de tespit edildi.

Buna göre, tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 44 bin 791 lira, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 11 bin 940 lira ve yıllık 20 bin litreden daha fazla kapasitede en az 29 bin 857 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 149 bin 296 lira oldu.

Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 100 litre başına, bira için 44,76 lira, şarap ve aromatize şarap için 74,61 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 240,25 lira, distile alkollü içkiler için 507,56 lira olarak hesaplanacak.

Üretim izni maktu bedeli bira için en az 44 bin 791 lira, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 11 bin 940 lira ve yıllık 20 bin litreden daha fazla kapasitede en az 29 bin 857 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 149 bin 296 lira olacak.

Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilecek. Bira tesislerinde, aromalı bira üretimi için en az 89 bin 582 lira, şarap tesislerinde, yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 149 bin 296 lira maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına 240 bin 25 lira proje tadilat izni bedeli alınacak. Söz konusu tebliğler, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.