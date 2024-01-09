2024 Doğal gaz tüketim desteği ne kadar?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafında verilen doğal gaz tüketim desteğine 2024 yılı için 1500 TL ila 3500 TL'ye yükseltildi. Peki doğal gaz tüketim desteğinden kimler faydalanabilir? Merak edilen konu hakkında detaylar...

Dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından doğal gaz tüketim desteği verilmektedir. Başvuran kişilerin e-Devlet Kapısı üzerinden resmi ikamet adresine kayıtlı evlerin doğal gaz aboneliğininin bulunması gerekmektedir.

Belirlenen başvuru döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunan Türk Vatandaşlarından ön eleme kriterlerini geçen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilen kişiler faydalanabilecektir.

Tutarlar bölgenin iklim koşullarına göre ısıl harita temel alınarak hazırlanan liste kapsamında hane başı yıllık 900 TL ila 2.500 TL arasında değişkenlik göstermekteydi. Bu miktar 2024 yılı için 1500 TL ila 3500 TL'ye yükseltildi. Doğal gaz tüketim desteği sadece 8 aylık ödenen bir yardımdır.