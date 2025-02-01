300 ton defne yaprağı hasadı yapıldı! Antalya'da üretiliyor, tüm dünyaya ihraç ediliyor

Akseki’nin Sinanhoca Mahallesi’nde her yıl ocak-şubat aylarında yaklaşık 4 haftalık dönemde hasadı yapılan defne yaprağı, yaklaşık 100 aileye önemli ölçüde gelir sağlıyor. Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izin ile yaklaşık 3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanı 3’e bölüp köy sınırları içerisinde kendiliğinden doğal ortamda yetişen defne ağaçlarının 3 yılda bir hasat yapılıyor. Hasat zamanında çoluk çocuk şafak vakti evlerinden çıkıyor. Dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri defne çuvallarını, köy meydanında istifliyor.

"Antalya’nın defne yaprağı ihracata gidiyor"

Köylüler topladıkları defne yapraklarını köy meydanına getiriyor. Meydanında toplanan tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 19,30 liradan satın alan çeşitli İzmir firmaları, işlemek üzere İzmir’e götürüyor. Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor. 5 kişilik bir aile ortalama 50 bin lira gelir elde etti.

"Bu yıl 300 ton rekolte kırıldı"

Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan, bu orman arazisinde yetişen defne ağaçlarının kalite oranının yüksek olduğunu söyledi. Güven, köylüler için önemli bir gelir kaynağı olan defne yaprağında bu sezon geçmiş yıllara göre en yüksek rekolteye ulaştıklarını ve 300 ton defne yaprağı toplandığını söyledi.

Büyükarslan, "Kilosunu da bu yıl çok iyi fiyata verdik. 19 lira 30 kuruştan sattık. Köy halkı çok iyi bir gelir elde etti. Defne, alıcı firmalar tarafından işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" dedi.

Defne yaprağı, işletme müdürlüğü gözetiminde toplanıyor

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise belediyeye ait özel ağaçlandırma sahalarının 1987 yılında koruma altına alındığını belirterek, 3 bölgeye ayrılan alanda defne kesimi yapıldığın vurguladı.

İlaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan ürünün yöre sakinleri için de önemli bir gelir kapısı olduğunu ifade eden yetkililer, işletme müdürlükleri gözetiminde defne yaprağı toplandığını belirtti.

Defne kesimi yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Hasan Hüseyin Arslan, her yıl dönüşümlü olarak defne kesimi yaptıklarını ve köylü olarak kesime hep birlikte girdiklerini, bu yıl ise geçmiş yıllara göre çok iyi gelir elde ettiklerini söyledi.

"Aile bütçemize önemli ölçüde katkı sağlıyoruz"

Fatma Büyükarslan ise defnenin en büyük geçim kaynakları olduğunu söyledi. 3 yılda bir çeşitli bölmelerde defne kestiklerini anlatan Büyükarslan, "Defne köylümüzün en önemli bir geçim kaynağıdır. Tüccarlar ayağımıza kadar gelip kestiğimiz defne yapraklarını alıyorlar. Biz günde ortalama bir ton civarında defne kesiyoruz. Aile bütçemize önemli ölçüde katkı sağlıyoruz’ dedi.

Hasan Arslan, hava şartlarına göre 15 gün civarında kesim yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Eşim ve çocuklarımla birlikte ailece kesim yapıyoruz. Defnenin kesimi oldukça zor. Fakat aile bütçemize büyük katkı sağlıyor. 100 civarında aile defne kesiminden ekmek yiyor."