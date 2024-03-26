3.3 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Emekli ölüm aylığı promosyonunda ayrıntılar...

ANKARA (EKONOMİ) - Sosyal Güvenlik Kurumu, 25 Mart günü, ölüm aylığı alan 3.3 milyon kişiye de bankaların promosyon ödemesi yapacağına yönelik bir açıklama yaptı. Bu düzenleme ilk olarak kamu bankaları tarafından en az 5 bin TL promosyon ödemesi yapılmasını getiriyor. Normal şartlarda, bu konuda bir alt sınır belirlenmemişti.

Ölüm aylığı alanlar da tıpkı diğer maaş ve emekli aylığı alanlar gibi bankalarından promosyon alabiliyor. Getirilen yenilik ise şimdilik kamu bankaları için promosyonun en az 5 bin TL sınırı konulması. Özel bankalarla da görüşmeler sürüyor. Özel bankaların da kısa süre içinde bu yönde bir açıklama yaparak alt sınır belirlemesi sözkonusu olabilecek.

Ölüm aylığı alanlar da normal şartlarda her aylık alanın bankasından promosyon talep edebiliyordu. Bu talebi yapmayı unutanlar ya da bilmeyenler bulunabiliyor. Konu bir kez daha gündeme geldiği içi, her türlü aylık ve maaş alanlar, bankalara bu aylıklarını bankada tutma sözü vererek promosyon ödenmesini talep edebilir.

Bankalar genellikle 3 yıl boyunca aylığı kendi bankasından alması, bazı fatura ödemelerini otomatik ödemeyle kendi bankalarına tanımlamaları gibi şartlarla promosyon ödemesi yapıyor.