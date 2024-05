37. DEİK Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti

DEİK’in yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçildiği 37’inci Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ardından gerçekleştirilen Ustalara Saygı Ödülleri’nde, küresel çalışmalarıyla DEİK’e kalıcı değerler katan ticari diplomasinin usta isimleri ödüllendirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen DEİK Ustalara Saygı Ödüllerinde, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, merhum iş insanları Şarık Tara, Ali Osman Ulusoy ve Ahmet Şahap Ünlü ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “DEİK ticaret diplomasimizin çatı kuruluşu olmasının yanı sıra ülkemiz iş dünyasının temsil kabiliyeti en yüksek platformudur”

Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin büyümesine, ihracatının artmasına katkı yapan, ve istihdam oluşturan DEİK üyelerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk özel sektörünün kuzey yıldızı olan DEİK'in genel kurulunda siz kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2023-2027 çalışma dönemi için seçilen DEİK yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. DEİK kurulduğu 1985 yılından bu yana Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürütme konusunda çok özel bir görev üstleniyor. Marifet iltifata tabidir anlayışıyla ödüle layık görülen ustalarımızı tebrik ediyor, emekleri, gayretleri için kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. DEİK ticaret diplomasimizin çatı kuruluşu olmasının yanı sıra ülkemiz iş dünyasının önde gelen aktörlerini aynı zeminde buluşturan temsil kabiliyeti en yüksek platformdur. DEİK, 152 İş Konseyi ve 5 bin üyesi ile özel sektörümüzün dünyaya açılan penceresidir. DEİK'in bu kapsayıcılığı ve kuşatıcılığını ülkemiz adına önemli bir imkan, gerçekten büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Resmi ziyaretler ve uluslararası toplantılar vesilesiyle nereye gitsek orada ticaret diplomasimizin bayraktarları siz kardeşlerimizin bir etkinliğine, iş forumuna veya farklı bir programına muhakkak rastlıyoruz. Güney Afrika'dan Malezya'ya, Türk Cumhuriyetlerinden Amerika'ya yer yüzünün hemen her karışında DEİK'in gönül elçileriyle karşılaşıyoruz. Türkiye ile dünyanın geri kalanı arasında kurduğu ticaret köprülerini, gönül köprüleriyle perçinleyen DEİK camiasıyla iftihar ediyoruz. Yılda 2 bin etkinliğin düzenlenmesi azımsanmayacak bir başarıdır. Bu etkinliklerin bazılarına ben de şahsen iştirak ettim. Ayrıca DEİK üyelerimizle farklı vesilelerle bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk, sorunlarımıza ortak akılla çözüm yolları aradık. Türk ekonomisine ve dış ticaretine dair her konuda sizlerle yakın diyalog içinde olmanın gayretindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için emek veren, taş üstüne taş koyan her bir insanımızla yol yürümekten şeref duyuyoruz. ‘İşimiz, gücümüzü dünyaya taşımak’ vizyonunun hakkını veren siz kardeşlerim, yol arkadaşlığından memnunuz bahtiyarız. Bugün bir kez daha altını çizerek vurgulamak isterim ki siz çalıştığınız, ürettiğiniz, yatırım yaptığınız, ihraç ettiğiniz, Türk ekonomisine katkıda bulunmak istediğiniz müddetçe biz de sizlerin yanında olacağız. Tüm Kabine üyelerimiz dahil bizimle birlikte çalışan her bir arkadaşımızın kapısı DEİK üyelerine ve müteşebbislerimize açıktır” dedi.

Bakan Bolat: “DEİK’in bayrak yarışı metoduyla ilerleyerek, Türk iş dünyasının küresel arenada itibarını daha da güçlendireceğine olan inancım tamdır “

1985 yılından itibaren DEİK’in, Türkiye’nin ihracat misyonunun öncülüğünü yapan lokomotiflerden biri olduğuna dikkat çeken Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Ticaret Bakanlığımız, DEİK ve diğer iş dünyası STK’larımız ile hep birlikte güçlü bir Türkiye Milli Takımıyız. Türkiye’de ve yurt dışında, ikili iş forumları ve ayrıca genel ve sektörel ticaret heyetleri ile Ticari Diplomasi çalışmaları yapıyoruz. Bu yılın başından itibaren, DEİK’in koordinasyonu ve iş birliğinde İran, Yunanistan, Kırgızistan, Tanzanya, Kazakistan ve Azerbaycan ile iş forumları gerçekleştirdik. Tarihin en yüksek katılımlı Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumunun 4.’sünü Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, 24 Bakan ve 2000'e yakın iş insanı ile gerçekleştirdik. Ayrıca ihracatımızı artırmak, sanayimizin rekabetçiliğini güçlendirmek ve ülkemize yabancı sermaye çekmek amacıyla yeni nesil ticaret anlaşmalarını müzakere ediyoruz. Hedefimiz, günümüzde iş günü olarak günlük ortalama 1 milyar dolar mal ihracatını Türkiye Yüzyılı perspektifinde inşallah günlük 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarabilmektir. Önümüzdeki dönemde de Ticaret Bakanlığımız ve DEİK arasındaki tamamlayıcılık ve iş birliğinin de artarak devam edeceğinden kuşku duymuyoruz. Bugün genel kurulda yapılan seçimler ve alınan kararlarla birlikte, DEİK’in bayrak yarışı metoduyla ilerleyerek, Türk iş dünyasının küresel arenada itibarını daha da güçlendireceğine olan inancım tamdır.” şeklinde konuştu.

Nail Olpak: Yeni fırsatlara odaklanacağız

37. DEİK Olağan Seçimli Genel Kurulu ile birlikte görevini devreden Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, yeni seçilen DEİK Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine başarılar dileyen DEİK Başkanı Nail Olpak, “Covid’le birlikte, küresel ekonomide önemli değişimler yaşanıyor ve ticaretin kuralları yeniden yazılıyor. Salgın sonrası umutlanan dünya, Ukrayna savaşıyla belirsizliğe büründü. Tedarik zincirindeki aksamaya, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, güvenlikle ilgili sorunlar ve tüm dünyada tarihi zirvelerine çıkan enflasyon eşlik etti. Gazze’de yaşanan dramın, mevcut risklere ilaveten bölgesel bir kaos oluşturmaması, bir başka dileğimiz. Bu bağlamda devletimizin, yeterli ve sürekli yardım sağlanıncaya kadar, İsrail'e ithalat ve ihracatın durdurulması kararını çok önemli buluyoruz ve destekliyoruz. Küresel ticaretin ise nasıl bir seyir izleyeceği henüz belirsiz. Bir senaryoya göre ticaret, jeopolitik olarak yakın ülkeler arasında artarken, miktarı azalacak. Diğer senaryoya göreyse, ülkeler farklı ülkelerle ticari ilişkiler geliştirerek, tedarik zincirinde çeşitlenmeye gidecek, bu da ticareti artıracak. Bu süreçte, yeni fırsat ve tehditlerin ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Yeşil dönüşümün getirdiği yatırım ve büyüme fırsatlarını da, risklerini de görüyoruz. Benzer şekilde, dijital dönüşümle yeni iş modelleri ortaya çıktı, verimliliği artıran fırsatlar doğdu. Mal ticaretine ilave olarak, hizmet ve e-ticaret gibi ticaretler, daha fazla konuştuğumuz alanlar olurken, değerlendiremeyenler için, risk alanları olacak.

DEİK olarak, tüm bu küresel trendleri yakından takip ediyor, strateji ve faaliyetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Yeni dönemimizde, Amerika kıtasını Kuzey ve Latin olarak ikiye bölerek, Avrupa’da modernizasyonu geciken Gümrük Birliği’ne rağmen çalışmalarımızı artırarak, Ortadoğu’da oluşan imkanları daha çok değerlendirerek, Afrika’da daha fazla iş birliği yaparak, Asya Pasifik’te ikili ticaretimizi olabildiğince dengeleyerek, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleriyle ticaretimizi büyüterek, 131 ülkedeki DTİK Diaspora temsilcilerimizle daha koordine olarak, etkin çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 3. Ustalara Saygı Ödülleri vesilesiyle, DEİK’in bu günlere gelmesi için kılavuzluk eden, zorlukları doğru şekilde yöneten, küresel yolculuğumuza imza atarak gönüllerimizde taht kuran dünün ustalarına ve gönüllerini koyarak çalışan bugünün ustalarına şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.