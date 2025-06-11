5 yıllık tazminatla ev alınıyordu şimdi böyle bir şey mümkün mü?

Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, katıldığı CNBC-e yayınında alım gücünün erimesine yönelik önemli bir değerlendirme ve karşılaştırmada bulundu.

Munyar, 1987-1992 yılları arasında çalıştığı 5 yıllık sürede aldığı tazminatla o dönem ilk evini alabildiğine işaret ederken, alım gücündeki erimenin günümüzde buna izin vermediğini belirtti.

Munyar’ın değerlendirmesi şu şekilde:

“Refah ve alım konusunda Sayın Şimşek’in o lafına takıldım. 47 yıllık gazeteciyim ben, bunun 44 yılı ekonomi gazeteciliğinde geçti. Çok büyük krizler gördük. 94’ü gördük, 2001’i gördük, 2008’i gördük, şimdi uzun süredir yaşıyoruz.

Krizlerin üstesinden geldikten sonra durum düzeliyor ama hiçbir zaman alım gücü geriye dönmüyor. 3-4 yıl önceki gücüne dönemiyor kimse. Şu örneği veriyorum ben; 1987-1992 arasında Milliyet'te çalıştım. 5 yıllık tazminatımı alıp Hürriyet'e geçtim. O 5 yıllık tazminatımla ben ilk evimi aldım. Muhabir maaşıyla, müdür, yönetici değildim. Şimdi böyle bir şey yapmak mümkün mü? Tabii 90’lı yıllar, 80’li yıllara dönmek ve o tarihlere bakmak belki gerçekçi değil ama o alım gücüne tekrar dönmüyoruz. Olsa olsa alım gücümüzün erimesinin yavaşlaması veya durması söz konusu olabilir. Belki orda daha iddialı söylememekte fayda var diye düşünüyorum.”

1987-1992 yılları arasında tazminat

Munyar’ın örneğinden yola çıkarak, 87-92 yıllarında iki asgari ücret alabilen bir muhabir olabileceğinden hesapla tazminatı hesaplandı.

Asgari ücret 1992 yılında 1 milyon 449 bin TL olurken, iki asgari ücretin sıfır atılarak hesaplandığında 5 yıllık tazminatı yaklaşık olarak 21 milyon 289 bin 930 TL olarak görülüyor.

Evin tamamını karşılamasa dahi Munyar’ın bahsettiği şekilde çoğunu ödeyebiliyor ya da yine başka şirkete geçerken aynı maaşla geçse dahi 2 milyon 898 bin TL ile aylık taksitleri karşılayabiliyor.

Günümüzde 5 yıllık tazminatla ev alınabilir mi?

2019-2024 yılları arasında 5 yıl boyunca iki asgari ücret karşılığında çalışan bir çalışanın işten ayrılırken alacağı tazminat 256 bin 131,61 TL oluyor.

Sahibinden’de İstanbul’da bu fiyata ev bulunmuyor.

Yüzde 20’sini ödeyerek kredi ile ev almak isteyen bir çalışan için evin fiyatı 1 milyon 280 bin 658 TL’ye çıkabiliyor. Bu fiyata İstanbul’da ağırlıklı Esenyurt olmak üzere 121 ilan bulunuyor.

Evi alabilmesi için çalışanın 1 milyon 24 bin 526 TL kredi çekmesi gerekiyor. 1 yıl vadeli kredide aylık taksitler 104 bin seviyesinde olurken, 22 bin 104 TL olan asgari ücretin iki katını kazanan bir muhabir için bu taksitleri ödemek imkânsız oluyor. Vade 5 yıla çıkarsa ortalama 38 bin TL olan taksitler ödeniyor. Ancak 44 bin 204 TL olan maaştan geriye yaklaşık 6 bin TL kalıyor.