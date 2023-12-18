6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülleri verildi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) ve Dünya Büyük Metropoller Birliği (Metropolis) tarafından ortaklaşa desteklenen törene Küresel Belediye Başkanları Forumu eşlik etti.

Guangzhou Ödülüne 54 ülkedeki 193 şehir ve bölgeden 274 girişim başvuruda bulundu. Projeler uluslararası uzmanlardan oluşan bir Teknik Komite tarafından değerlendirilerek seçimlerinde; yenilik, etkililik, bağlam ve tekrarlanabilirlik kriterlerinin yanı sıra Yeni Kentsel Gündem (NUA), Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin yerelde uygulamasına odaklanılan ödül için; 11 ülkeden 11 komite üyesi, 45 hak edilen girişimi seçti ve bunların arasından kısa listeye alınan 15 şehir öne çıktı. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülünde Türkiye’den Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi ilk 15 şehir listesine girmeye hak kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi adına onur ödülünü almak ve kentimizi temsil etmek için Başkan Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç katılım sağladı. Tuncer “Çevre Dostu Çiftçi Kart” sunumuyla Antalya’da gerçekleşen inovatif projeleri aktardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilk 15 arasında

“Çevreni Koru, Puanları Topla, Ödülü Kazan” mottosuyla yoğun tarım faaliyetleri nedeniyle kentte önemli bir çevre ve sağlık sorunu olan tehlikeli tarımsal ambalaj atık sorununu önlemek için yenilikçi Çevre Dostu Çiftçi Kartı Projesini hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi 6. Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülü yarışmasında 2.tura kalarak ilk 15 şehir arasına girdi.

Projenin temel hedefi, önemli bir tarım merkezi olan Antalya, meyve ve sebzelere yönelik iç ve dış talebi karşılamak için başta seracılık olmak üzere yoğun bir şekilde ürün yetiştirmektedir. Ancak bu durum, pestisit kullanımında da paralel bir artışa yol açmış ve Antalya, Türkiye'nin yıllık 50.000 tonluk pestisit arzının %10,1'ini tüketmiştir. Kontrolsüz pestisit kullanımının habitat bozulması, toprak ve su kirliliği gibi olumsuz çevresel etkileri bulunmaktadır. Projenin temel amacı, bu sorunları ele alarak gelecek nesiller için verimli tarım arazilerini ve su kaynaklarını koruyan yenilikçi çözümler geliştirmektir. Aynı zamanda döngüsel ekonomiye ve yerelden kalkınmaya destek olmaktır.